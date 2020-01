Continuă seria surprizelor la Australian Open: Stefanos Tsitsipas (semifinalist anul trecut), eliminat în turul trei

Parcursul lui Stefanos Tsitsipas (6 ATP) la Australian Open s-a oprit în turul al treilea. Semifinalist anul trecut la Grand Slam-ul de la Melbourne, grecul a cedat în trei seturi în fața canadianului Milos Raonic (35 ATP), scor 5-7, 4-6, 6-7(2).

Câștigător la Turneul Campionilor în 2019, Stefanos Tsitsipas nu a avut nicio minge de break în fața canadianului, care a reușit nu mai puțin de 55 de lovituri câștigătoare (față de cele 23 ale grecului).

La punctele câștigate cu primul serviciu, Raonic a avut un procentaj de 89% (56/63), în timp ce Tsitsipas a avut 74% (52/70). Canadianul a stat mai bine și la punctele câștigate cu serviciul doi, procentaj de 59% (20/34), față de 50% (18/36) al grecului.

La capitolul ași, Raonic l-a depășit categoric pe Tsitsipas, 19-9. Canadianul a comis o singură dublă greșeală, în timp ce Stefanos a avut 3.



Milos Raonic va juca în optimi cu Marin Cilic (39 ATP), care a eliminat la rândul său un nume important. Croatul l-a învins pe spaniolul Roberto-Bautista Agut (9 ATP), după un meci de patru ore și 13 minute, scor 6-7(3), 6-4, 6-0, 5-7, 6-3.

Raonic și Cilic se vor afla față în față pentru a patra oară. Croatul conduce cu 2-1 în meciurile directe, el impunându-se la ultima întâlnire, scor 7-6(3), 6-3, în finala de la Istanbul, în 2017.

La ediția de anul trecut de la Australian Open, Stefanos Tsitsipas ajungea până în semifinale (cea mai bună performanță de până acum la un Grand Slam), după ce a eliminat jucători precum Matteo Berrettini, Viktor Troicki, Nikoloz Basilashvili, Roger Federer și Roberto-Bautista Agut. Drumul său spre finală a fost oprit de Rafael Nadal.



