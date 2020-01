VIDEO Serena Williams și eliminarea surprinzătoare - Care este motivul înfrângerii

Serena Williams a fost eliminată de la Australian Open încă din turul al treilea și a explicat care au fost cauzele eșecului cu Wang Qiang. Învingătoare de șapte ori la Melbourne, americanca a declarat că a pierdut meciul din vina ei, deoarece a făcut prea multe greşeli. "Nu se poate să joc astfel. Este lipsă de profesionism", a spus Serena Williams.

"Ea a servit bine. Eu nu am returnat ca Serena. Dacă suntem sinceri, este totul din vina mea. Eu am pierdut acel meci. Asta este… Nu se poate să joc astfel. Nu mai pot face asta. Este lipsă de profesionism. Nu este cool. Am făcut prea multe greşeli pentru a fi o sportivă profesionistă astăzi. Categoric mă voi antrena mâine. Asta contează cel mai mult să mă asigur că nu voi mai face asta", a declarat Williams, potrivit site-urilor WTA şi Australian Open, citate de News.ro.

Serena Williams a precizat că joacă tenis nu doar ca să se simtă bine: "Să pierzi nu este distractiv. Mie îmi merge bine, se pare, la ultimele două grand slam-uri ale anului. Nu ştiu. Le-am câştigat pe toate de câteva ori. Fiecare este o oportunitate pentru mine să merg şi să îl câştig".

Ea a menţionat că înfrângerile o afectează la fel ca în urmă cu zece ani, însă acum este "o actriţă mai bună". "Sunt doar o actriţă mai bună. Trebuie să mă comport ca şi cum nu mi-ar veni să lovesc zidul cu pumnul, deşi în realitate îmi vine să fac asta", a adăugat Williams.

Serena Williams a fost învinsă de chinezoaica Wang Qiang, scor 6-4, 6-7(2), 7-5. Cap de serie numărul opt și principala favorită conform caselor de pariuri, Serena a suferit cea mai rapidă eliminare de la Australian Open din ultimii 14 ani.



"I can't play like that. I literally can't do that again."



Serena explains her performance following a shocking 3rd round defeat at the hands of Qiang Wang.#AusOpen pic.twitter.com/S8mQ9HPVX6