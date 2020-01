Povestea continuă - Coco Gauff (15 ani) a eliminat-o pe Naomi Osaka de la Australian Open

Ziua de vineri a fost una plină de surprize la Australian Open, o altă mare favorită la câștigarea trofeului părăsind prematur competiția. Naomi Osaka (cap de serie numărul trei) a fost învinsă în două seturi, scor 6-3, 6-4, de Coco Gauff, noua senzație a tenisului feminin. În vârstă de 15 ani, americanca a făcut pasul spre optimi după un meci de doar o oră și 17 minute.



Naomi nu a fost în cea mai bună zi, însă a avut și ghinionul de a da peste o adolescentă care se află în plină ascensiune.



Japoneza (câștigătoare la AO în 2019) a fost vulnerabilă în special pe serviciul al doilea, Naomi reușind să câștige doar 33% din punctele jucate pe această lovitură. Aici au apărut șansele de break, iar Coco a avut agresivitatea necesară pentru a profita de oportunitățile avute.



Osaka a avut, e drept, 17 lovituri câștigătoare, dar și 30 de erori neforțate (mult prea mult pentru o campioană en-titre).



De cealaltă parte, Coco nu și-a arătat vârsta pe teren, ea judecând cu multă limpezime punctele importante jucate.



În optimi, Gauff va da peste învingătoarea partidei dintre Shuai Zang (China, 35 WTA) și Sofia Kenin (SUA, 15 WTA).

Feminin, turul III, s-au disputat vineri:



Ashleigh Barty (AUS/N.1) - Elena Rybakina (KAZ/N.29) 6-3, 6-2

Alison Riske (USA/N.18) - Julia Goerges (GER) 1-6, 7-6(4), 6-2

Maria Sakkari (GRE/N.22) - Madison Keys (USA/N.10) 6-4, 6-4

Petra Kvitova (CZE/N.7) - Ekaterina Alexandrova (RUS/N.25) 6-1, 6-2

Ons Jabeur (TUN) - Caroline Wozniacki (DEN) 7-5, 3-6, 7-5

Qiang Wang (CHN/N.27) - Serena Williams (USA/N.8) 6-4, 6-7(2), 7-5

Cori Gauff (USA) - Naomi Osaka (JPN/N.3) 6-3, 6-4





Coco Gauff și sentimentul calificării în optimi:



Serving for a spot in the fourth round...@CocoGauff | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/3H8jPP3bBo