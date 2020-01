Povestea continuă - Coco Gauff (15 ani) a eliminat-o pe Naomi Osaka de la Australian Open

Ziua de vineri a fost una plină de surprize la Australian Open, o altă mare favorită la câștigarea trofeului părăsind prematur competiția. Naomi Osaka (cap de serie numărul trei) a fost învinsă în două seturi, scor 6-3, 6-4, de Coco Gauff, noua senzație a tenisului feminin. În vârstă de 15 ani, americanca a făcut pasul spre optimi după un meci de doar o oră și 17 minute.



Naomi nu a fost în cea mai bună zi, însă a avut și ghinionul de a da peste o adolescentă care se află în plină ascensiune.



Japoneza (câștigătoare la AO în 2019) a fost vulnerabilă în special pe serviciul al doilea, Naomi reușind să câștige doar 33% din punctele jucate pe această lovitură. Aici au apărut șansele de break, iar Coco a avut agresivitatea necesară pentru a profita de oportunitățile avute.



Coco Gauff și sentimentul calificării în optimi:



