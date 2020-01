VIDEO Cum a trăit Caroline Wozniacki ultimul meci din carieră - Ce a promis daneza

Caroline Wozniacki a disputat, vineri, ultimul meci din cariera de jucătoare profesionistă, daneza fiind eliminată în turul trei de la Australian Open. Ons Jabeur a fost cea care i-a grăbit retragerea lui Caro. Cu ochii în lacrimi, Wozniacki a promis că va mai trece pe marile arene, dar de această dată din calitate de spectatoare. Un filmuleț cu părerile adversarelor din circuit (printre care și Simona Halep) a rulat la finalul partidei cu Jabeur (7-5, 3-6, 7-5).



În vârstă de 29 de ani, Wozniacki a ales să treacă la următorul capitol din viața ei.



"A fost o călătorie minunată. Este potrivit că ultimul meu meci a fost unul de trei seturi şi că mi-am încheiat cariera cu o greşeală de forehand, acestea sunt lucruri la care am muncit toată cariera.

Aş vrea să le mulţumesc fanilor, susţinerea pe care o simţim pe teren este incredibilă. De asemenea susţinerea familiei mele, în special a tatălui meu, care m-a antrenat în toţi aceşti ani… De obicei nu plâng, scuze, acestea sunt momentele speciale de care îmi voi aminti. Sunt foarte fericită, sunt pregătită pentru capitolul următor" - Caroline Woznicki.



Simona Halep, Serena Williams, Karolina Pliskova, Ashleigh Barty şi alte jucătoare importante au vorbit despre Wozniacki într-un filmuleţ prezentat după ultimul meci al danezei.



Caroline Wozniacki a fost de-a lungul carierei timp de 71 de săptămâni lider WTA şi a câştigat 30 de trofee în circuit. Singurul său trofeu de Grand Slam datează din 2018, chiar de la Australian Open, când adversară în finală i-a fost Simona Halep, informează News.ro.

Potrivit bbc.com, Wozniacki s-a înscris la Harvard Business School şi spune că are un program foarte aglomerat în următoarele şase luni. Planurile ei includ mersul la schi cu familia, călătorii “cu fetele” şi o lună de miere cu întârziere cu soţul său David, cu care s-a căsătorit anul trecut.

Wozniacki, cu ochii în lacrimi:



Great news: The tennis world may not have seen the last of @CaroWozniacki just yet.



"You may see me around, not on court, but off the court still."



Yes please!!!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/HvX0VrNpHK