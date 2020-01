VIDEO Surpriză de proporții: Serena Williams, eliminată în turul trei de la Australian Open

De șapte ori câștigătoare la Melbourne, Serena Williams a încheiat socotelile cu ediția din acest an de la Australian Open, americanca fiind eliminată în turul trei de chinezoaica Wang Qiang, scor 6-4, 6-7(2), 7-5.

Meciul maraton de pe Rod Laver Arena (de două ore și 41 de minute) a avut un câștigător neașteptat, chinezoaica având nervii mai tari pe finalul confruntării. În plus, Qiang a fost mai proaspătă din punct de vedere fizic.



Cap de serie numărul opt și principala favorită conform caselor de pariuri, Serena a suferit cea mai rapidă eliminare de la Australian Open din ultimii 14 ani.



Printre altele, Serena a avut următoarele date în statistică: a comis 4 duble greșeli, a câștigat 70% dintre punctele jucate cu primul serviciu, 50% din cele cu al doilea, a convertit doar 17% din mingile de break avute (1/6) și a comis (atenție!) 56 de erori neforțate...





Favorită 27, Wang se va duela în următoarea partidă cu Ons Jabeur: jucătoarea din Tunisia a oferit o altă surpriză a zilei - a trecut de Caroline Wozniacki (7-5, 3-6, 7-5), sportivă aflată la ultima participare la Melbourne (și-a anunțat retragerea din activitate).





Aici poți urmări un rezumat al partidei dintre Serena și Wang:



Bucuria de a o învinge pe Serena, neprețuită:

This match has more twists and turns than the Yarra River...



Back and forth we go, along for the ride at 5-5.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/jDtADIgw51