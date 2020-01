​VIDEO Momentul în care Nick Kyrgios și Gilles Simon l-au ironizat pe Rafael Nadal

Nick Kygios și Gilles Simon au oferit un moment mai puțin întâlnit pe terenurile de tenis, cei doi ironizându-l, pe rând, pe Rafael Nadal. Ibericul juca la aceeași oră în turul doi de la Australian Open, pe Rod Laver Arena.



La un moment dat, australianul a fost avertizat pentru că a întârziat prea mult înainte de a servi. Enervat de reacția arbitrului de scaun, Kygios l-a adus în discuție pe Rafa (cunoscut pentru faptul că are de multe ori probleme cu timpul rezervat înainte de a servi).



Nick a imitat o parte dintre gesturile ibericului (atât de bine cunoscute după atâția ani la nivel înalt în circuit), stârnind râsete în tribune. Până și arbitrul de scaun a zâmbit.



Gestul lui Kyrgios (cunoscut pentru faptul că nu-l are deloc la inimă pe campionul spaniol) a fost copiat la puțin timp de Gilles Simon.



Australianul s-a declarat încântat de reacția adversarului său, iar meciul a continuat.



Kyrgios s-a calificat în turul trei după o victorie în patru seturi (6-2, 6-4, 4-6, 7-5) în fața lui Simon.



Nadal și Kyrgios s-ar putea întâlni în optimile de la Australian Open (dacă își vor câștiga următoarele meciuri - Nadal cu Carreno Busta, iar Kyrgios cu Khachanov).



Kyrgios and Simon give their best Nadal impersonations when given their respective time violations. \uD83D\uDE02



They seem pretty spot on!



Watch: @Channel9

Stream: https://t.co/YVc8u4pCVY#9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/MAoYHE8iXP