​Australian Open: Calificare muncită pentru Rafael Nadal - Cu cine se va duela ibericul în turul trei

Rafael Nadal a avut în Federico Delbonis un adversar incomod, cunoscut fiind faptul că ibericul are unele dificultăți cu jucătorii de mână stângă. Liderul mondial a câștigat în trei seturi (6-3, 7-6(4), 6-1), dar a avut nevoie de două ore și 30 de minute pentru a trece de un argentinian aflat într-o zi bună.



Un singur break a făcut diferența în primul set, Nadal rupând echilibrul la scorul de 2-1 în favoarea sa. S-a mers cu serviciul, iar ibericul s-a impus cu 6-3.

Cu toate că au fost șanse de break, a doua manșă a avut nevoie de tiebreak pentru a fi stabilit un învingător. Mai experimentat și cu nervii mai tari, Rafa a câștigat grație unui singur minibreak duelul (7-4). Setul a fost unul foarte echilibrat, un singur punct din tiebreak făcând practic diferența.



Ceva mai liniștit din punct de vedere mental, Nadal a reușit să se impună de două ori contra serviciului, manșa revenindu-i cu 6-1. La finalul disputei, Nadal a precizat că a trebuit să muncească din greu pentru a trece de un Delbonis care a jucat un tenis de un nivel înalt.





În turul trei de la Melbourne, Rafa îl va întâlni pe compatriotul Pablo Carreno Busta (favorit numărul 27). De-a lungul timpului, Nadal și Carreno Busta s-au întâlnit de patru ori, de fiecare dată impunându-se Rafa (trei meciuri pe zgură și unul pe hard).



Rafa și bucuria:

Two sets to the good \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8@RafaelNadal finds a way to take the second set 7-6(4) against Delbonis.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/3NhpMZzHwL