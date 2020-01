Australian Open: Yulia Putintseva, adversara Simonei Halep / A învins-o pe semifinalista din 2019

Simona Halep o va înfrunta în premieră pe Yulia Putintseva (Kazahstan, 38 WTA), în turul al treilea de la Australian Open. Jucătoarea de 25 de ani a eliminat-o din competiție pe americanca Danielle Rose Collins (25 WTA), cea care la ediția de anul trecut a ajuns până în semifinale.

Putintseva s-a impus cu 6-4, 2-6, 7-5, obținând calificarea în turul al treilea la Australian Open pentru a doua oară în carieră. Partida a durat două ore și 36 de minute.

În primul tur de la Melbourne, Putintseva a învins-o pe Su-Wei Hsieh (37 WTA), scor 6-1, 6-3.

Putintseva a mai evoluat în turul trei la Australian Open în 2016, când le-a învins pe Caroline Wozniacki (scor 1-6 7-6(3) 6-4) și Xinyun Han (6-3, 6-1), înainte de a fi eliminată de Margarita Gasparyan (6-3, 6-4).



Cea mai bună performanță reușită de Putintseva la un Grand Slam a fost la Roland Garros, unde a atins de două ori faza sferturilor de finală, în 2016 (învinsă de Serena Williams, scor 5-7, 6-4, 6-1) și 2018 (învinsă de Madison Keys, scor 7-6(5), 6-4).

Danielle Rose Collins (26 de ani) a fost surpriza plăcută a ediției de anul trecut de la Australian Open, ea ajungând până în semifinale. Americanca a eliminat atunci jucătoare precum Julia Goerges, Sachia Vickery, Caroline Garcia, Angelique Kerber și Anastasia Pavlyuchenkova. Drumul său spre finală a fost oprit de Petra Kvitova, scor 7-6(2), 6-0.



