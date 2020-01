Reacția Simonei Halep după victoria cu Harriet Dart: "Finalul a fost puțin periculos"

Simona Halep a trăit periculos finalul meciului cu Harriet Dart, din turul al doilea de la Australian Open, după ce britanica a revenit de la 1-5, câștigând trei game-uri la rând. Numărul 3 WTA a declarat că îi place să joace sub presiune, dar preferă să termine meciurile atunci când are șansa.





Halep s-a impus cu 6-2, 6-4, obținând calificarea in turul al treilea de la Australian Open, unde o va întâlni pe învingătoarea dintre Danielle Rose Collins (25 WTA), cap de serie numărul 26, și Yulia Putintseva (38 WTA).







"A fost puțin periculos. Mi-am pierdut concentrarea pe final. Dar ea a început să joace foarte bine și a fost mult mai dificil pentru mine să păstrez avantajul. Mă bucur că m-am calificat. Îmi place să joc sub presiune, e mai distractiv, dar aș prefera să termin meciurile atunci când am șansa.





Ar suna cu adevărat grozav (să câștige al treilea Grand Slam), dar sunt departe de a mă gândi la acest titlu. Am amintiri plăcute aici, în 2018 am jucat multe meciuri bune. Mă bucur să fiu în fața acestui public. Întotdeauna primesc aplauze cu căldură și sper să câștig al treilea Grand Slam al carierei aici", a declarat Simona Halep, după victoria cu Harriet Dart.



"Nu am mai jucat în trecut și a fost dificil să simt ritmul. Lovește foarte puternic, dar găsește unghiuri și nu e ușor să lovești de acolo. M-am descurcat destul de bine și sunt mulțumită de faptul că am reușit să rezist în final.





Am urmărit puțin din meciul ei și știam că este foarte inteligentă pe teren. Nu e atât de puternică, a trebuit să fac pasul în față, să lovesc mai agresiv, însă astăzi cred că am jucat cam departe de teren. În final m-am bucurat că am putut să lovesc mingea cu înălțime.





E plăcut pentru spectatori, nu și pentru noi pe teren, deoarece simțim presiunea. Simțeam că nu puteam închide meciul, așa că trebuie să te concentrezi pe jocul tău, să nu te gândești la rezultat. Și trebuie să dai totul pentru a câștiga punctele. Mă bucur mult că serviciul m-a ajutat la final", a mai spus Halep, la Eurosport.