LiveText Simona Halep vs Harriet Dart 5-2

Australian Open, turul II

Simona incepe mai concentrata game-ul, domina schimburile, se face 30-0. Pe o minge lovita cu planul rachetei prea deschis, Simona trimite in aut (30-15). Inca o eroare, egalitate la 30. Si in game-ul precedent Simona a avut 30-0...







Procentajul de castig cu primul serviciu este unul dezastruos pentru Harriet: 33% (6/18)







5:2 Limbajul corpului tradeaza multa neincredere pentru Harriet, iar acest lucru se vede si pe teren: 0-30. Comite si Halep o eroare (15-30). Din defensiva, Simona incearca un slice, dar mingea ramane in plasa: egalitate la 30. O gura de oxigen pentru britanica. De pe mediana, Simona trimite in fileu. Parca o usoara stare de pasivitate, e normal pe undeva, la scorul din prezent. Se face 5-2, dupa un game in care Halep a avut 30-0. A intervenit relaxarea, sa speram ca ea se va termina odata cu game-ul de serviciu. Nu trebuie lasata Harriet sa prinda incredere.







5:1 Un contre-pied frumos al lui Dart (15-15). Este o lovitura aplaudata indelung. O minge prea lunga, iar acum Harriet trece in avantaj (15-30). Departe de minge, Dart incearca o scurta, dar executia este complet ratata (30-30). Un rever care se duce mult in afara culoarului de dublu, Dart pare usor debusolata: 40-30. Din pacate, Halep nu reuseste passing-ul: a avut prea mult la dispozitie, a lovit mingea din coborare si a ratat. Halep reuseste o scurta, iar apoi o paseaza fara emotii pe adversara: minge de 5-1. Dart mai rateaza un rever in lungul liniei, se face 5-1 pentru Halep







Se vede clar diferenta de experienta: Dart pare in criza si oarecum blocata in ideile sale, in timp ce Halep nu joaca nici pe departe la nivelul maxim si totusi conduce ostilitatile







4:1 Simona joaca solid de pe baseline, trimite multe mingi inapoi, iar Dart este un pic blocata de acest lucru. Harriet pare sa aiba prea multe idei, vrea sa trimita, daca s-ar putea, in mai multe locuri in acelasi timp. Astfel, apar erorile: 15-30. Inca doua mingi de break pentru Halep: conduce punctele de pe linia de fund, o deplaseaza pe adversara, joaca fix ceea ce trebuie. Fara sa dea senzatia ca forteaza cumva, Simona se distanteaza la 4-1. Dublu break pentru Halep care va urma la serviciu







3:1 Dart nu mai are solutii si incearca inca o scurta, mingea ramane in plasa (30-0). Halep serveste cu primul si se duce rapid la 40-0. Game alb, de control pentru Simona, ea conduce acum cu 3-1 in primul set







Au fost trei game-uri mai mult de tatonare, este prima data cand cele doua se intalnesc







2:1 Incearca si Simona o scurta, mingea ramane in plasa (15-0). Halep conduce punctul cu dreapta, iar apoi inchide raliul in lungul de linie (15-15). Incepe parca sa simta din ce in ce mai bine mingea. Harriet este obligata sa rateze: 15-30. Dubla greseala, prima a partidei. Sunt doua mingi de break pentru Halep (15-40). Inca o dubla greseala, iar Halep face al doilea break din acest meci. Se simt emotiile in ceea ce o priveste pe britanica. Este nevoie acum de un game solid de la lansare pentru Simona







1:1 Intr-un raliu dur, cu lovituri puternice, Hart vine cu o scurta: inspirata alegere (0-15). Inca o scurta, iar apoi castiga punctul de la plasa britanica: 0-30. Momentan, primul serviciu nu functioneaza pentru Halep. Rever castigator in lungul liniei: sunt trei sanse de rebreak (0-40). Rebreak la zero al lui Harriet, game slab de la lansare pentru Simona







1:0 Un prim serviciu cu mult kick al britanicei (15-0). Primul raliu lung al disputei ii revine tot lui Harriet (30-0). Se misca mult, incearca sa se pozitioneze cat mai bine la lovire. Pe o minge mai moale, Simona face pasul in teren si inchide punctul cu o dreapta inversa (30-15). O prima eroare cu dreapta pentru Dart (30-30). Se joaca deja la o intensitate aparte, Dart loveste mingea din urcare si ii reduce Simonei din timpul de reactie (40-30). Nu este gata game-ul, britanica loveste inghesuit o minge si greseste (40-40). Apoi, forteaza cu un backhand in lungul liniei, mingea se opreste in fileu: prima sansa de break a partidei. Apare break-ul, Simona a fost inspirata sa aleaga sa fie la primire...







Simona a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca.. Un eventual break i-ar taia semnificativ din incredere adversarei sale







Dupa traditionala poza de la fileu, a inceput incalzirea







Sunt 20 de grade Celsius la Melbourne, cerul este plin de nori







Simona are un bandaj la incheietura mainii drepte. Reamintim ca s-a lovit dupa ce a cazut in timpul meciului cu Jennifer Brady







Harriet si Simona au intrat pe Rod Laver Arena. Momentan, cea mai mare arena de la Melbourne nu este plina.





O mica intarziere, meciul ar fi trebuit sa inceapa la ora 10:00, va incepe undeva dupa 10:10







Cele doua jucatoare vor iesi in curand pe Rod Laver Arena







Se va juca cu acoperisul deschis. Vor fi conditii de hard outdoor. Ramane de vazut insa cum vor evolua conditiile meteorologice







