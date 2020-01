Australian Open: Zi bună pentru favorite - Jelena Ostapenko, eliminată în turul al doilea

Ziua a patra de la Melbourne a venit fără surprize (cel puțin în prima parte a ei - sesiunea de zi), favoritele făcând pasul spre turul al treilea al primului Grand Slam al anului. Printre jucătoarele care și-au luat adio, joi, de la Australian Open se numără și Jelena Ostapenko.







Feminin, turul II, s-au disputat până acum:







Belinda Bencic (SUI/N.6) - Jelena Ostapenko (LAT) 7-5, 7-5

Donna Vekic (CRO/N.19) - Alize Cornet (FRA) 6-4, 6-2

Catherine Bellis (USA) - Karolina Muchova (CZE/N.20) 6-4, 6-4

Garbine Muguruza (ESP) - Ajla Tomljanovic (AUS) 6-3, 3-6, 6-3

Zarina Diyas (KAZ) - Anna Blinkova (RUS) 4-6, 6-3, 6-4

Angelique Kerber (GER/N.17) - Priscilla Hon (AUS) 6-3, 6-2

Karolina Pliskova (CZE/N.2) - Laura Siegemund (GER) 6-3, 6-3



It ends with an ace!@BelindaBencic collects a first career victory against Ostapenko, punching her third round ticket 7-5 7-5.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vVTiTonIgc — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020