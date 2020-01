VIDEO Bătrânul și magia: Roger Federer, la pas în turul trei de la Australian Open

Filip Krajinovic (41 ATP) nu a avut tenisul necesar pentru a-l încurca măcar sporadic pe Roger Federer, marele campion elvețian arătând o poftă de tenis incredibilă la cei 38 de ani. Câștigător de șase ori la Melbourne, Roger a obținut calificarea în turul al treilea după un succes în minimum de seturi: 6-1, 6-4, 6-1.



Cunoscut drept un jucător talentat și agresiv, Filip s-a zbătut să-și impună ritmul, să fie prezent în joc, dar nu prea a avut loc de marele Federer.



Elvețianul a intrat parcă mai devreme pe teren, a jucat "singur" în primul set (unul câștigat cu 6-1 după doar 21 de minute), iar opoziția sârbului s-a simțit puțin doar în setul al doilea (manșă în care Roger și-a cedat chiar și serviciul). A fost 6-4 pentru Federer, acesta fiind singurul moment ceva mai echilibrat al partidei.



Setul al treilea a semănat cu primul: tenis total al lui Roger, iar Krajinovic s-a înclinat încă o dată la 1.



După un meci de o oră și 32 de minute, Federer a obținut calificarea în turul al treilea de la Melbourne (6-1, 6-4, 6-1). Pentru un loc în optimi, Roger se va duela cu John Millman (47 ATP). Australianul a produs una dintre cele mai mari surprize de la US Open-ul din 2018, atunci când l-a învins tocmai pe Federer (3-6, 7-5, 7-6(7), 7-6(3)).



Elvețianul conduce cu 2-1 în meciurile directe cu australianul.



De-a lungul carierei, Federer a câștigat de șase ori trofeul de la Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 și 2018.

Cifrele lui Federer la meciul cu Krajinovic:



Ași: 14

Duble greșeli: 0

Puncte câștigate cu primul serviciu: 77% (36/47)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 62% (13/21)

Puncte de break câștigate: 50% (7/14)

Puncte câștigate la fileu: 83% (15/18)

Lovituri câștigătoare: 42

Erori neforțate: 14

Total puncte câștigate: 89 (față de 56 ale adversarului).





Roger Federer, victoria și magia:



2️⃣1️⃣ / 2️⃣1️⃣@rogerfederer maintains his peRFect record of having always reached the third round at the #AusOpen, def. Filip Krajinovic 6-1 6-4 6-1.#AO2020 pic.twitter.com/852qUhDFUr