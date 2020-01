​Australian Open: Serena Williams, în turul trei fără bătăi de cap

Serena Williams a obținut biletul pentru turul trei de la Australian Open după un meci de o oră și 18 minute cu Tamara Zidansek (70 WTA, Slovenia). A fost 6-2, 6-3 pentru campioana din SUA, favorita numărul 8 a competiției de la Melbourne. Pentru Serena urmează partida cu Qiang Wang (29 WTA).

Serviciul i-a funcționat destul de bine Serenei (78% puncte câștigate pe primul și 46% pe al doilea), iar de aici americanca s-a putut concentra pe agresivitatea de la retur.



Cunoscută pentru forța și precizia loviturilor sale, Serena a reușit să se impună în patru rânduri contra serviciului. De la lansare, Williams nu și-a cedat nici măcar o dată serviciul, iar victoria a venit firesc (6-2, 6-3).



Cifrele Serenei la meciul cu Zidansek:



Ași: 7

Duble greșeli: 0

Puncte câștigate cu primul serviciu: 78% (29/37)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 46% (11/24)

Puncte de break câștigate: 29% (4/14)

Puncte câștigate de la fileu: 44% (8/18)

Lovituri câștigătoare:25

Erori neforțate: 28

Total puncte câștigate: 68 (față de 49 ale adversarei)





Serena și gustul victoriei:



Hitting her stride...@serenawilliams breaks for a 6-2 4-3 lead over Zidansek#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/LGacNlNVhV