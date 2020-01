Ce a spus Cori Gauff după ce a revenit de la 0-3 în decisivul meciului cu Sorana Cîrstea

Cori Gauff (67 WTA) a fost condusă de Sorana Cîrstea (74 WTA) cu 1-0 la seturi și cu 3-0 în decisiv, dar în final a ieșit învingătoare. Sportiva de 15 ani a declarat la conferința de presă că a avut încredere tot timpul că poate reveni și a dezvăluit care a fost cheia pentru succesul din turul al doilea de la Australian Open.





Gauff va juca în turul al treilea cu japoneza Naomi Osaka (4 WTA), cap de serie numărul 3 și deținătoarea trofeului, care a trecut fără probleme de Saisai Zheng (42 WTA), scor 6-2, 6-4.





Va fi a doua întâlnire directă dintre Gauff și Osaka, după cea de anul trecut de la US Open. Nipona s-a impus atunci în turul al treilea, scor 6-3, 6-0.





"Am încercat doar să rămân calmă și pozitivă. Am crezut tot timpul că pot reveni indiferent de scor. La 0-30, 0-3 - cred că a fost 0-30 - atunci m-am gândit să schimb totul și am decis să fiu mai agresivă. Pe parcursul întregului meci știam că trebuie să fiu mai agresivă. Cred că atunci am decis în sfârșit să fac asta, chiar dacă aș fi vrut să o fac mai devreme", a declarat Cori Gauff, după victoria cu Sorana Cîrstea, scor 4-6, 6-3, 7-5.





Despre partida cu Naomi Osaka





"Cred că de data asta voi fi mai puțin emoționată. Cred că la US Open am avut emoții. Eram pentru prima dată pe Ashe (arena Arthur Ashe).





Cred că, în general, mentalitatea mea a fost întotdeauna - chiar nu ai nimic de pierdut. Chiar și atunci când eram la junioare, chiar dacă am fost clasat destul de sus la junioare, din punct de vedere tehnic trebuia să câștig. Și atunci tot simțeam că nu am nimic de pierdut.





Eu încă simt asta acum. Cred că gândul meu este doar să mă lupt. Dacă pierd, lumea nu se va sfârși. O să am un alt meci peste o săptămână. Cred că am mai puțină presiune pentru victorie. Nu încerc să câștig atât de mult, ci încerc să joc cel mai bun tenis al meu pe teren. Victoria vine dacă joc bine ", a spus Gauff.





Gauff este la prima sa prezență pe tabloul principal al Grand Slam-ului de la Melbourne. În primul, americanca a trecut de Venus Williams (55 WTA), scor 7-6(5), 6-3. Pentru tânăra sportivă a fost a doua victorie din tot atâtea întâlniri cu Venus, pe care a eliminat-o anul trecut în turul I la Wimbledon.





Anul trecut, Gauff s-a remarcat la Wimbledon, unde s-a oprit în optimi. Ea trecut de jucătoare precum Venus Williams, Magdalena Rybarikova și Polona Hercog, înainte de a fi eliminată de Simona Halep (scor 6-3, 6-3), cea care avea să câștige trofeul.