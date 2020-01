FedCup: După Simona Halep, încă o jucătoare importantă nu va juca contra Rusiei

Până la duelul cu Rusia din play-off-ul FedCup nu a mai rămas mult timp, iar după ce Simona Halep a anunțat că nu va juca (Olimpiada este prioritatea ei pentru 2020) a venit rândul unei alte jucătoare importante pentru echipa României să decline convocarea pentru confruntarea de la Cluj-Napoca.







Irina Camelia Begu. Sportiva a precizat la puțin timp după ce a fost învinsă în runda inaugurală de la Melbourne că nu va veni pentru meciul cu Rusia din zilele de 7 și 8 februarie.

Eliminată de la Australian Open și fără să joace pentru România. Este vorba despre. Sportiva a precizat la puțin timp după ce a fost învinsă în runda inaugurală de la Melbourne că nu va veni pentru meciul cu Rusia din zilele de 7 și 8 februarie.





Ce a spus Irina







Irina Begu, citată de "Nu voi participa la Fed Cup. L-am anunțat pe domnul Segărceanu că nu voi participa. Prioritatea mea este să mă calific la Jocurile Olimpice, am multe puncte de apărat. A trebuit să calculez mai bine și să iau o decizie cât mai înțeleaptă. Ei m-au întrebat și am fost foarte sinceră, deschisă. În momentul de față nu am cum să îmi ajut echipa", a spus, citată de Prosport





Care sunt principalele jucătoare din România în clasamentul WTA:



3 Simona Halep (nu va juca)

74 Sorana Cîrstea (s-a retras din echipa de FedCup)

98 Ana Bogdan

105 Irina Camelia Begu (nu va juca)

108 Patricia Maria Țig

112 Mihaela Buzărnescu

129 Monica Niculescu

160 Irina Bara

183 Elena-Gabriela Ruse

209 Jaqueline Cristian





Dublu:





47 Monica Niculescu

48 Raluca Olaru

77 Irina-Camelia Begu (nu va juca)

86 Irina Bara

117 Mihaela Buzărnescu







Context







Echipa de FedCup a României va întâlni Rusia în play-off-ul pentru calificarea la Turneul Final al FedCup. Confruntarea va avea loc în zilele de 7 și 8 februarie, la Cluj-Napoca, în Sala Polivalentă.







Dacă va trece de Rusia, România (semifinală în actuala ediție a FedCup) se va califica la Turneul Final care va avea loc la Budapesta în perioada 14-19 aprilie 2020 (pe zgură, în Laszlo Papp Arena).







România și Rusia nu s-au întâlnit până acum, dar în schimb tricolorele s-au duelat cu fosta URSS.







De fiecare dată, URSS s-a impus: 1978, la Melbourne, în sferturi, scor 3-0, și în 1986, la Praga, în turul al doilea, scor 3-0.



Care vor fi meciurile din play-off:



USA vs Letonia

Olanda vs Belarus

Romania vs Rusia

Brazilia vs Germania

Spania vs Japonia

Elveția vs Canada

Belgia vs Kazakhstan

Slovacia vs Marea Britanie.



Din 2020, competiția își va schimba formatul: se va disputa sub forma unui turneu final, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta. La întrecere vor lua parte câștigătoarele din cele opt meciuri din play-off și alte patru formații: Australia, Franța (finalistele din acest an), Ungaria (țara gazdă) și Cehia (wild-card).



Care va fi formatul



Vor fi patru grupe de trei echipe, prima clasată urmând să meargă în semifinale. Finalistele vor avea locul asigurat la ediția următoare, în timp ce echipele de la locurile 3-10 vor disputa calificări. Vor fi premii totale în valoare de 18 milioane de dolari. Din această sumă, 12 milioane vor merge în premiile jucătoarelor, iar 6 milioane către federațiile de specialitate. Într-un duel vor fi două partide de simplu și una de dublu.