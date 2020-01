VIDEO Momentul în care Simona Halep cade și se accidentează - Ce spune despre durerile resimțite

La scorul de 5-5 în primul set, Simona Halep s-a dezechilibrat și a căzut destul de urât (a adus oarecum aminte de accidentarea suferită la ediția din 2018). La scurt timp după încheierea game-ului, jucătoarea noastră a primit îngrijiri medicale, iar la finalul partidei cu Jennifer Brady (câștigată cu 7-6(5), 6-1) a precizat ca simte unele dureri la încheietura mâinii drepte.



Ce a spus Halep, la cald, după victoria cu Brady despre accidentarea suferită:

"Mă doare puțin încheietura, dar nu m-am gândit la asta. Și nici acum nu mă gândesc. Trebuie să mă recuperez pentru turul al doilea" - Simona Halep.

Aici poți vedea momentul în care Simona cade:



The good thing is that she didn't roll her ankle! Hope she's fine!!! pic.twitter.com/fnpzHWR6we