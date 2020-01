VIDEO Simona Halep: "Mă doare puțin încheietura. Trebuie să mă recuperez pentru turul al doilea"

Simona Halep (3 WTA) a trecut în două seturi de americanca Jennifer Brady (49 WTA), scor 7-6(5), 6-1, obținând calificarea în turul doi de la Australian Open. Întrebată despre căzătura din timpul partidei, Halep a precizat că o doare puțin încheietura și trebuie să se recupereze pentru runda următoare.







"A fost un meci greu. Am jucat acum câteva luni și a fost cu set decisiv atunci. Sunt fericită că am câștigat. Să fii în turul al doilea aici, în Australia, este un sentiment foarte plăcut. În setul al doilea mi-am găsit ritmul mult mai bine. Am reușit să o mișc pe teren mai mult, pentru că în primul set am stat într-un singur colț. Am fost mai puternică și serviciul a funcționat destul de bine în setul al doilea.





În 2018, în primul tur m-am accidentat, a fost la fel, poate voi repeta acel turneu (n.r. a ajuns până în finală), nu se știe niciodată. E prea devreme să mă gândesc la asta. Mă doare puțin încheietura, dar nu mă gândesc la ea acum. Trebuie să mă recuperez pentru turul al doilea.





E foarte bine că îl am din nou în echipă pe Darren. Am o echipă bună și vreau să le mulțumesc tuturor pentru că mă susțin în fiecare secundă", a declarat Simona Halep, după partida cu Jennifer Brady.





În primul set, la scorul de 5-5, Halep s-a împiedicat și a căzut, acuzând apoi dureri la încheietura mâinii drepte. După ce a pierdut game-ul, românca a cerut intervenția fizioterapeutului și a fost bandajată.



The good thing is that she didn't roll her ankle! Hope she's fine!!! pic.twitter.com/fnpzHWR6we — SimoReactions (@Simoreactions) January 21, 2020



"Aici fiecare meci este dificil. Trebuie să mă concentrez pe ceea ce fac și să mă simt bine pe teren. M-am luptat pentru fiecare punct, iar în setul al doilea am vrut să fiu mai agresivă și am reușit să o împing în spatele liniei de fund. M-am uitat la tablou, dar uit de fiecare dată. N-am idee cu cine voi juca", a mai spus Halep, la Europsort.







În turul al doilea, Halep va juca împotriva învingătoarei dintre Harriet Dart (Marea Britanie, 173 WTA) și Misaki Doi (Japonia, 82 WTA).