VIDEO Declarația zilei: Rafael Nadal și cel mai important moment din 2019 - Cum și-a motivat zâmbind ibericul alegerea

A avut un 2019 plin de rezultate foarte bune, dar atunci când a fost întrebat care a fost cel mai important moment al sezonului trecut, Rafael Nadal a surprins pe toată lumea. Zâmbind, ibericul și-a motivat imediat răspunsul și a primit aplauze pe Rod Laver Arena.



A jucat finala la Australian Open, a câștigat Roland Garros-ul, a câștigat US Open-ul, a cucerit Cupa Davis alături de Spania și a încheiat anul pe locul întâi.

Cu toate acestea, cel mai important moment al lui 2019 pentru Rafa a fost...nunta pe care a avut-o în luna octombrie. Liderul ierarhiei ATP și-a motivat chiar și alegerea.



"Soția mea este aici cu mine, așa că trebuie să am mare grijă ce vorbesc", a precizat râzând Nadal.



A world No. 1 ranking, two Slam titles and Davis Cup.



None of those took the top spot in 2019 for @RafaelNadal? \uD83E\uDD14#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/duGkeYK0xu