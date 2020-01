VIDEO Rafael Nadal, calificare en-fanfare în turul doi: A cedat doar cinci game-uri

Rafael Nadal a făcut pasul spre turul doi de la Australian Open după un meci în care a pierdut doar cinci game-uri. Ibericul (liderul ierarhiei ATP) a trecut, scor 6-2, 6-3, 6-0, de Hugo Dellien (Bolivia, 73 ATP).

Meciul de pe Rod Laver Arena a durat două ore și două minute.



Nadal a avut 38 de lovituri câștigătoare, 21 de erori neforțate, a câștigat 70% din punctele jucate cu primul serviciu și 59% cu al doilea.



A venit de 23 de ori la fileu și a câștigat 19 din aceste puncte (83% procentaj de câștig). Și-a trecut în statistică 96 de puncte, față de 64 ale adversarului. De asemenea, Nadal a bifat 5 ași, dar și 5 duble greșeli de-a lungul partidei de marți.



În turul al doilea, Nadal se va duela cu învingătorul partidei dintre Federico Delbonis (Argentina, 76 ATP) și Joao Sousa (Portugalia, 59 ATP).



Aici poți urmări un rezumat al partidei dintre Nadal și Dellien:





Conceding only five games in his opening round, it's safe to say it was a pretty easy day at the office for @RafaelNadal \uD83D\uDCCA#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/nvjotJQmly