Secretul victoriei Soranei Cîrstea, plus ce spune despre o posibilă revenire în echipa de FedCup

Sorana Cîrstea (74 WTA) a debutat cu dreptul la Australian Open, românca reușind să o elimine pe Barbora Strycova (34 WTA), cap de serie numărul 32. După calificarea în turul al doilea de la Melbourne, Cîrstea a vorbit despre secretul victoriei în fața cehoaicei și a oferit un răspuns categoric atunci când a fost întrebată despre o posibilă revenire în echipa de FedCup a României.







"Am jucat bine. Simt că sunt în formă în momentul de față. Am început bine, a greșit, am preluat conducerea de la început. Am jucat fix ce trebuie. În setul doi am făcut un pas în spate și ea a profitat de asta imediat. E o jucătoare cu experiență, cu foarte mult simț. Știam că nu va fi un meci ușor pentru că se va agăța de fiecare fază. Eu cred că 80% din meci am jucat ceea ce trebuia.







a declarat Sorana Cîrstea, potrivit ProSport. Am evoluat o singură dată împotriva ei, la Istanbul, unde am pierdut. Acum am pregătit meciul foarte bine, aveam partida în mâinile mele și depindea foarte mult de mine să joc agresiv, să o pun sub presiune, să stau cât mai în teren. Eu știam că e o jucătoare care vine în față și se apără bine. Important a fost că am fost agresivă și am preluat conducerea",





Înainte de Australian Open, Sorana Cîrstea a evoluat în calificări la Hobart și s-a calificat pe tabloul principal, dar s-a retras înainte de partida cu Kristyna Pliskova (Cehia) din runda inaugurală, din cauza unei accidentări la piciorul stâng. Ea a precizat că a făcut foarte multă recuperare și nu mai are probleme din punct de vedere fizic.





"Am avut o problemă la piciorul stâng, am preferat să nu risc și am făcut foarte multă recuperare. În momentul de față sunt ok. M-am simțit bine, am jucat fără niciun fel de frică. Eu cred că sunt bine din punct de vedere fizic", a precizat Cîrstea.





Retrasă din echipa de FedCup a României, Sorana Cîrstea a fost întrebată despre o posibilă revenire, dar răspunsul său a fost unul categoric: "Nu! E o decizie venită pe o bază. Am jucat foarte mulți ani pentru România și am dat tot ce am avut mai bun. Acum vreau să las locul celor care sunt pregătite să ajute România mai departe. Am fost întrebată, dar am gândit bine când am luat decizia și nu mă mai întorc", a mai spus Sorana.





În turul al doilea de la Australian Open, Sorana Cîrstea se va duela cu americanca Cori Gauff (67 WTA, 15 ani), care a trecut în primul tur de Venus Williams (55 WTA), scor 7-6(5), 6-3. Pentru tânăra sportivă a fost a doua victorie din tot atâtea întâlniri cu Venus, pe care a eliminat-o anul trecut în turul I la Wimbledon.





