VIDEO ​Australian Open: Ashleigh Barty, calificare după ce a revenit de la 0-1 la seturi

​Ashleigh Barty a avut parte de un meci dificil cu Lesia Tsurenko (120 WTA), ocupanta locului 1 WTA fiind nevoită să revină de la 0-1 la seturi pentru a obține calificarea în turul doi de la Australian Open.



Barty a evoluat în primul set mult sub standardele cu care ne-a obișnuit, liderul mondial cedându-și de trei ori serviciul. Fără să fie neapărat la un nivel strălucitor, Tsurenko a trecut primul set în statistica ei (7-5).



De la acest moment, sportiva din Ucraina nu a mai arătat mare lucru, speriată fiind parcă de faptul că i-a luat primul set celei mai bune jucătoare din lume.



Ash s-a concentrat mai mult de la lansare (nu a mai cedat niciun game de serviciu) și a făcut diferența în special de la retur (agresivă și inspirată).



Barty a mai cedat doar două game-uri până la finalul unei partide care o duce în turul doi de la Australian Open (6-1, 6-1). Meciul de pe Rod Laver Arena a durat o oră și 36 de minute.



Câștigătoare la Adelaide, Barty a arătat destule vulnerabilități, însă este doar primul meci din turneu (se spune, de obicei, că prima partidă de la un Grand Slam este printre cele mai dificile).



În turul al doilea, Barty o va întâlni pe învingătoarea din meciul Polona Hercog (48 WTA) vs Rebecca Peterson (44 WTA).

Ash Barty și semnul victoriei:



Never count the World No.1 out \uD83D\uDC4A @ashbarty bounces back against Tsurenko, levelling things up on Rod Laver Arena, taking the second set 6-1 in 26 minutes. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/BQoC96XeaG

The cream always rises to the \uD83D\uDD1D@ashbarty comes from a set down against Lesia Tsurenko, def. the Ukrainian 5-7 6-1 6-1 to advance to the second round for the fourth time.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/aw7ws9MmBa