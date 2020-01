Simona Halep, pregatită pentru Australian Open: "Îmi doresc foarte mult să câștig, dar va fi foarte dificil"

Simona Halep a susținut o conferință de presă, duminică, la Melbourne, înaintea debutului la Australian Open 2020, sportiva din România reiterându-și dorința de a câștiga un nou titlu de Grand Slam, după cele de la Roland Garros și Wimbledon, scrie Mediafax.







Totuși, Halep a recunoscut că îi va fi destul de dificil, având în vedere și condițiile meteorologice din Australia: "Îmi doresc foarte mult să câștig Australian Open, dar va fi foarte dificil și din cauza căldurii. Uneori, temperatura e schimbătoare, devine frig. Schimbările nu sunt simple pentru mine. E foarte multă umiditate, la fel ca atunci când am jucat finala și mi-a fost greu. Trebuie să fiu pregătită pentru toate meciurile și să nu pun presiune pe mine în legătură cu rezultatele. Nu îmi place asta".



Românca spune că e mulțumită de perioada de pregătire din presezon, dar și de turneul de la Adelaide, unde a primit câteva lecții în urma eșecului cu Aryna Sabalenka, în sferturile de finală: "Mă simt bine cu tenisul pe care îl joc, chiar dacă nu am multe meciuri. Încerc să mă obișnuiesc cu meciurile oficiale deoarece ele nu se compară cu antrenamentele. Am dat tot ce am avut mai bun la Adelaide, dar nu am reușit să câștig acel meci. Sabalenka a fost mult prea puternică în acea zi și mi-a fost greu să îmi intru în ritm. Venind aici și având câteva zile în plus să mă obișnuiesc cu terenul, antrenamentele și atmosfera este un lucru pozitiv. Mă simt bine și sunt pregătită să încep. Am învățat câteva lucruri din meciul cu Sabalenka. Părerea mea e că ar fi trebuit să joc diferit puțin. Am încercat să joc prea puternic, așa cum ei îi place. Trebuie să schimb asta data viitoare și să fiu mai bună la returnarea serviciului, deci da, am câteva lucruri pe care să le îmbunătășesc".



Simona a vorbit și despre schimbările produse în acest sezon, reluarea colaborării cu Darren Cahill, dar și despre finala Australian Open 2018, pierdută de româncă împotriva danezei Caroline Wozniacki: "Când am spus că vreau să mă relaxez în acest an, declarația mea a fost interpretată într-un mod puțin greșit. Folosirea termenului <relaxare> a fost pentru a exprima că sunt ceva mai liniștită în privința rezultatelor, dar anul trecut nu a fost unul de relaxare, pentru că am muncit din greu și a fost un sezon excelent, în care am câștigat Wimbledon. Nu mă așteptam la asta, dar acum mă simt motivată, am lucrat mult înaintea acestui sezon. Am mers în Dubai, am schimbat de data aceasta, pentru că până acum mă pregăteam acasă, în România. Sunt mai pregătită decât anul trecut, la început, dar nu pot fi văzute rezultatele în câteva meciuri sau în prima lună. E minunat să îl am din nou pe Darren Cahill în echipă. Am avut o colaborare excelentă înainte și acum e la fel. Avem multe lucruri de făcut împreună, mai am multe de învățat de la el, dar sunt fericită să îl am din nou alături de mine.







Finala din 2018 este o amintire plăcută pentru mine. Am spus mereu că acel meci mi-a dat încredere că voi putea câștiga un Grand Slam la un moment dat, a fost o partidă foarte bună. De fiecare dată când mă gândesc la Australian Open, acel meci îmi vine în minte și îmi dă încredere și speranță că am șanse să joc bine".



Despre parcursul Serenei Williams, ajunsă la 38 de ani, și retragerea lui Caroline Wozniacki, după Australian Open, Halep a declarat: "Sunt foarte impresionată de Serena Williams, de faptul că joacă în continuare la acest nivel, ea fiind mamă și, în același timp, puțin mai în vârstă decât noi. E impresionant ceea ce realizeză și cred că poate face mai multe. Retragerea lui Caroline Wozniacki este o pierdere deoarece e o persoană foarte bună. Ne-am obișnuit să o vedem zilnic la turnee, dar sunt sigur că are multe lucruri bune în față, deci va fi fericită".



Simona Halep, a patra favorită a întrecerii, debutează la Australian Open 2020 marți, în primul tur urmând să o întâlnească pe americanca Jennifer Brady (49 WTA). Ora partidei va fi stabilită ulterior de către organizatori.