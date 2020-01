VIDEO ATP Auckland: Francezul Ugo Humbert a cucerit primul titlu ATP din carieră

Tenismanul francez Ugo Humbert a câştigat turneul ATP de la Auckland (Noua Zeelandă), dotat cu premii în valoare totală de 546.355 dolari, scrie Agerpres.







Sâmbătă, în ultimul act al competiţiei, Humbert a trecut în trei seturi, 7-6 (7/2), 3-6, 7-6 (7/5), de compatriotul său Benoit Paire, cap de serie 5. Partida a durat două ore și 38 de minute.



Aceasta a fost prima finală sută la sută franţuzească din circuitul ATP după cea de la Montpellier, din februarie 2019, câştigată de Jo-Wilfried Tsonga în faţa lui Pierre-Hugues Herbert.



Ugo Humbert (nr. 57 mondial), în vârstă de 21 de ani, şi-a adjudecat primul trofeu din cariera sa.





Ugo Humbert și emoțiile câștigării primului titlu ATP:



