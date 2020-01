VIDEO WTA Adelaide: Ashleigh Barty a câștigat primul turneu în țara natală

Australianca Ashleigh Barty (1 WTA) și-a trecut în palmares primul său trofeu în țara natală, după ce a învins-o pe ucraineanca Dayana Yastremska (24 WTA), scor 6-2, 7-5, în finala turneului Premier de la Adelaide.





Pentru succesul de la Adelaide, Ashleigh Barty va fi recompensată cu un cec în valoare de 146.500 de dolari și 470 de puncte WTA. De partea cealaltă, Dayana Yastremska va încasa 78.160 de dolari și 305 puncte, urmând să urce pe locul 21 mondial de luni.





Pentru Ashleigh Barty a fost primul turneu câștigat în Australia și al optulea din carieră, după cele de la Kuala Lampur (2017), Zhuhai, Nottingham (2018), Miami, Roland Garros, Birmingham și Turneul Campioanelor (2019).





Ashleigh Barty va fi cap de serie numărul 1 la Australian Open, ea urmând să debuteze luni, împotriva Lesiei Tsurenko (Ucraina, 120 WTA).



