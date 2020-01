VIDEO WTA: Elena Rybakina, campioană la Hobart

Elena Rybakina secured her first title of 2020 at @HobartTennis and her second career title --> https://t.co/ZncyLgXLSC pic.twitter.com/8qW2dUNh0c — WTA (@WTA) January 18, 2020

"It was a really great week here. I enjoyed playing here."



Elena Rybakina | @HobartTennis pic.twitter.com/jMdsN3Wfes — WTA (@WTA) January 18, 2020

\uD83D\uDE00\uD83C\uDFC6



Elena Rybakina is your @HobartTennis champion after defeating Zhang, 7-6(7), 6-3! pic.twitter.com/DM9oCaCrps — WTA (@WTA) January 18, 2020

După un prim set foarte echilibrat, decis la tie-break, cele două au rămas apropiate și în actul secund, însă doar până la scorul de 3-3. Au urmat trei game-uri consecutive câștigate de Rybakina, care a încheiat partida după o oră și 29 de minute.Pentru Rybakina a fost a doua finală consecutivă disputată în 2020, după cea de la Shenzhen, când a cedat contra rusoaicei Ekaterina Alexandrova. Sportiva de 20 de ani a ajuns la 30 de victorii înregistrate în ultimele 39 de jocuri din circuitul WTA.Elena Rybakina se află la al doilea titlu WTA din carieră, după cel cucerit în 2019, la București. Performanțele sale au adus-o pe locul 30 WTA, iar de luni va urca până pe poziția 26, cea mai bună din carieră până la momentul actual.