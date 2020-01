Ce fostă mare campioană avertizează înainte de startul Australian Open: Nu o scoateți din calcule pe Serena Williams

A câștigat 7 titluri majore în carieră, iar înainte de startul primului Grand Slam al anului ne avertizează: Serena Williams are armele și forța mentală de a se impune la Australian Open. Competiția de la Melbourne va debuta pe 20 ianuarie, iar la start se vor găsi cele mai bune sportive din circuitul WTA.







Ajunsă la 37 de ani, Justine Henin (în prezent analist Eurosport) a vorbit deschis despre Australian Open, competiție pe care a câștigat-o în 2004. Fostul lider mondial este de părere că Serena Williams nu trebuie scoasă din calculele pentru câștigarea trofeului de la Melbourne.







Serena, mereu trebuie luată în seamă





"Nu poți vorbi despre acest eveniment (n.r. Australian Open) fără să te gândești că Serena poate fi acolo (n.r. la Melbourne) la cel mai bun nivel. Este uimitor că după atâția ani motivația ei este la același nivel, la fel pasiunea. A ratat de puțin un nou titlu de Grand Slam, a jucat acele finale" - Justine Henin.



Cine mai joacă astfel la vârsta Serenei?





"Doar pentru că nu a câștigat un Grand Slam în 2019 nu putem să spunem că nu joacă un tenis de o calitate foarte bună. Cine mai joacă la un asemenea nivel la vârsta ei? Doar Serena poate face asta și cred că este fantastic că este încă aici. Orice pune la cale îi iese până la urmă, iar asta pentru că este atât de puternică din punct de vedere mental" - Justine Henin.







"Adevărul este că nu e deloc ușor să revii după ce ai născut, dar a ajuns în finale de Grand Slam și după ce a devenit mamă și este încă în poziția de a reuși să mai câștige. Sunt sigură de asta" - Justine Henin.







Exemplul Roger Federer







"Acum trei ani de zile, același lucru se zicea și despre Roger Federer (38 de ani), iar el a demonstrat că mai are multe de arătat. Este într-adevăr o diferență între a fi într-o finală și să o și câștigi, dar experiența de a ajunge acolo nu i-o ia nimeni. Are o pasiune incredibilă pentru joc, iar din punct de vedere mental cred că este capabilă să ne surprindă încă", a completat Henin.







Cum arată ierarhia titlurilor de Grand Slam din toate timpurile:



1 Margaret Court 24 (11 AO, 5 RG, 3 W, 5 USO)

2 Serena Williams 23 (7 AO, 3 RG, 7 W, 6 USO)

3 Steffi Graf 22 (4 AO, 6 RG, 7 W, 5 USO).







Serena Williams a cucerit ultimul titlu de Grand Slam în 2017, tocmai la Australian Open, acolo unde a trecut în finală de Venus, sora mai mare. De la acel moment, Serena a devenit între timp mamă și a mai disputat patru finale de Grand Slam, toate pierdute.







A fost învinsă, în ordine, de Angelique Kerber (Wimbledon, 2018), Naomi Osaka (US Open, 2018), Simona Halep (Wimbledon, 2019) și Bianca Andreescu (US Open, 2019).







La Australian Open 2020, Serena va fi cap de serie numărul 8, urmând să joace în primul tur cu Anastasia Potapova (Rusia, 90 WTA). Campioana din SUA se află pe sfertul de tablou al niponei Naomi Osaka.



Posibile sferturi, dacă favoritele își vor respecta statutul:



Ashleigh Barty (1) vs Petra Kvitova (7)

Naomi Osaka (3) vs Serena Williams (8)

Belinda Bencic (6) vs Simona Halep (4)

Elina Svitolina (5) vs Karolina Pliskova (2)







Meciurile de pe tabloul principal al primului Grand Slam al anului încep luni, 20 ianuarie.