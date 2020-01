Dalila Jakupovic și condițiile de la Melbourne: "Toate persoanele cu care am vorbit ieri au avut dureri de cap, în piept şi probleme respiratorii"

Dalila Jakupovic, « première victime » de la qualité de l’air à Melbourne



"Je n'avais encore jamais ressenti ça, j'ai eu peur de m'effondrer. C'est pour ça que je me suis accroupie. Je ne pouvais plus marcher. Au sol, c'était plus facile de respirer »



pic.twitter.com/HwiH4nhVrJ