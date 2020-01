​WTA Adelaide: Când va avea loc meciul Simonei Halep cu Aryna Sabalenka

​Simona Halep se află în fața primului test important din 2020, jucătoarea noastră urmând să o întâlnescă în sferturile turneului Premier de la Adelaide pe Aryna Sabalenka (12 WTA, favorită numărul 6). Organizatorii australieni au anunțat programul zilei de joi.



Astfel, Halep vs Sabalenka va fi al doilea meci al zilei de pe arena centrală, după confruntarea dintre Donna Vekic și Dayana Yastremska.



Conform organizatorilor, partida nu va începe mai devreme de ora 04:30, ora României. Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro.

Full order of play for day 5 at the Adelaide International!#AdelaideTennis pic.twitter.com/w1EXKdQ8Fc