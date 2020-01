Melbourne: Maria Sharapova, abandon într-un meci demonstrativ din cauza problemelor de respirație

Calitatea scăzută a aerului de la Melbourne a făcut-o pe Maria Sharapova să abandoneze partida demonstrativă disputată marți, în compania germanei Laura Siegemund, în cadrul Kooyong Classic.



Rusoaica a început să tuşească şi a decis să părăsească terenul la scorul de 7-6 (4), 5-5 pentru adversara ei.

"După două ore şi jumătate, a fost un bun avertisment pentru mine. Cred că am resimţit amândouă (n.r. - fumul)", a declarat Sharapova.

Cu toate acestea, bulgarul Grigor Dimitrov şi croatul Borna Coric au intrat pe teren pentru partida lor, scrie News.ro.

What an incredible game between @MariaSharapova and @laurasiegemund \uD83D\uDC4F after speaking to both players, it was decided to call the match early. What an amazing effort by both. Final score @laurasiegemund vs @MariaSharapova 7-6, 5-5. #KooyongClassic #AgBioEn pic.twitter.com/2GLpaqz7gA