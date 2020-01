VIDEO Australian Open: Antrenamente suspendate și un abandon în calificări, din cauza calității scăzute a aerului

Calitatea scăzută a aerului de la Melbourne din cauza incendiilor de vegetație a adus primele probleme pentru organizatorii de la Australian Open. Calificările pentru primul Grand Slam al anului, programate la ora locală 11.00, au fost amânate o oră, iar mai multe antrenamente prevăzute marţi au fost suspendate. Mai mult, slovena Dalila Jakupovic a abandonat în primul tur din calificări din cauza problemelor de respirație.

Potrivit Agerpres, germanul Alexander Zverev şi belgianul David Goffin ar fi trebuit să fie primii care să se antreneze pe terenurile din Melbourne Park, urmaţi de numărul unu mondial, spaniolul Rafael Nadal.



Grecul Stefanos Tsitsipas, americanca Coco Gauff şi jucătoarea cehă Karolina Pliskova au fost la rândul lor obligaţi să-şi suspende antrenamentele.



"Antrenamentul a fost suspendat temporar, în această dimineaţă, din cauza calităţii proaste a aerului", au indicat organizatorii într-un comunicat, precizând că meciurile de calificare se vor desfăşura însă conform programului.



"Condiţiile la faţa locului se îmbunătăţesc şi sunt supravegheate în mod constant", au adăugat responsabilii competiţiei de la antipozi.



Următoarele decizii vor fi luate după consultarea cu o echipă medicală şi cu Biroul australian de meteorologice, precizează organizatorii.



"Ca întotdeauna, sănătatea şi securitatea jucătorilor noştri, a personalului nostru şi a suporterii noştri, sunt priorităţile noastre", a asigurat ei.

Dalila Jakupovic, abandon din cauza problemelor de respiraţie



În primul tur al calificărilor de la AO, slovena Dalila Jakupovic, parteneră de dublu a româncelor Irina Bara şi Raluca Olaru, a fost nevoită să abandoneze din cauza problemelor de respiraţie avute.

Ea s-a retras de pe teren la scorul de 6-4, 5-6, cu minge de 6-6 pentru slovenă, în partida cu elveţianca Stefanie Voegele, după o oră şi 52 de minute de joc.

"Nu am mai smţit niciodată asta, mi-era frică să nu mă prăbuşesc. De aceea m-am ghemuit. Nu mai puteam să merg. La sol era mai uşor de respirat", a declarat Jakupovic, care a avut nevoie de îngrijiri medicale, scrie News.ro.



Dalila Jakupovic, « première victime » de la qualité de l’air à Melbourne



"Je n'avais encore jamais ressenti ça, j'ai eu peur de m'effondrer. C'est pour ça que je me suis accroupie. Je ne pouvais plus marcher. Au sol, c'était plus facile de respirer »



pic.twitter.com/HwiH4nhVrJ