LiveText Simona Halep vs Ajla Tomljanovic 6-4, 2-1

Deplasata spre partea stanga, Ajla rateaza un backhand (0-15). Revine insa in game Ajla cu ajutorul serviciului (30-15).







2:1 O rama a Simonei: 0-15. Dupa ce a dictat ritmul cu forehandul, Halep a incercat o schimbare de directie cu reverul in lungul liniei: mingea s-a dus putin in aut (0-30). Un schimb epuizant ii revine australiencei dupa ce a rupt formidabil ritmul cu o scurta foarte bine ascunsa: 0-40. As al Simonei: 15-40. Inca un serviciu bun: 30-40. Eroarea vine de la forehandul in cross scurt, iar Halep pierde avantajul break-ului.







2:0 Dubla greseala comisa de Tomljanovic (0-15). Retur ratat al Simonei (eroare fortata). Obligata sa faca un pas in spate, Ajla nu mai cadreaza executia: 15-30. Multe erori in acest game, de aceasta data a fost randul Simonei (30-30). Inca o dubla greseala: 30-40, minge de break pentru Simona. Game-ul cu cele mai multe erori de pana acum se incheie cu o greseala cu reverul a australiencei: Halep conduce cu 2-0







1:0 Simona incepe setul al doilea cu al patrulea as. La 30-0, Simona ajunge la o scurta, dar Ajla este acolo si inchide lejer punctul (30-15). Eroare nefortata a Simonei (a dat senzatia ca nu are ritm in picioare, 30-30). Revine insa imediat gratie unui as (al patrulea), 40-30. Reverul in cross lung pune presiune, iar Ajla nu mai poate trimite mingea peste fileu. Game castigat de Halep inainte ca acesta sa se complice.







6:4 Ajla trimite decisiv cu o dreapta in lungul liniei (15-0). Pe o schimbare de directie, Simona scapa in afara terenului un forehand: 30-0. In loja, Darren Cahill discuta ceva cu Teo Cercel. Intre timp, Simona produce un forehand minunat in lungul liniei (cat a cautat aceasta lovitura), egalitate la 30. Retur in aut al Simonei: minge de 5-5. Dubla greseala in ce moment! Ajla a facut un cadou important. Apare si prima minge de set pentru Simona. Este fructificata gratie unui retur agresiv, care a obligat-o practic pe Ajla sa trimita in fileu pe lungul liniei. 6-4 pentru Simona, ea a castigat cu un game "intarziere" acest prim set







Halep l-a chemat pentru prima data in acest sezon pe Darren Cahill. Acesta o intreaba cum se simte si o indeamna in primul rand la calm. Ii mai cere sa trimita cu mai mult spin, sa stea cat mai aproape de linie, sa-si vada de planul tactic si sa aiba incredere in ea.







5:4 Atacata in cross, Simona trimite cu forehand-ul, dar minge se duce putin in aut: 0-15. Tomljanovic prinde curaj, este foarte agresiva la retur, loveste la totul sau nimic, iar tabela ii surade: 0-30. Forehand din urcare lovit superb, Simona revine in game: 15-30. Pe o schimbare de directie, Simona rateaza dreapta, iar Ajla are primele minge de break (si in ce moment). Prima este anulata de Halep dupa ce pune presiune cu un contre-pied, iar apoi face pasul la fileu (30-40). Eroare cu forehand-ul, iar Simona isi cedeaza serviciul: 5-4.







5:3 Ajla serveste cu mingi noi si o face bine. Reuseste apoi un contre-pied (30-0). Desi a condus un raliu, Simona a cedat punctul dupa ce a stat departe de o minge mai moale venita pe mediana (40-15). Retur fara adancime al Simonei, iar Ajla profita si trimite decisiv cu dreapta. Este 5-3 pentru Halep. Ea va servi pentru a inchide setul.







5:2 A treia dubla greseala a Simonei: nu este tocmai modalitatea perfecta de a incepe game-ul...Pe un serviciu doi, Ajla forteaza, dar mingea nu prinde terenul (15-15). Forehandul are profunzime, este lovit din urcare, iar timpul de reactie al adversarei este unul minim: tactica buna a Simonei (30-15). Venita la fileu, Ajla inchide punctul cu un voleu perfect de forehand: superba executie, amortizata incredibil (30-30). Simona este avertizata pentru ca nu s-a incadrat in timpul alocat pentru a servi. Nu este afectata Halep de acest lucru: castiga punctul si are minge de 5-2. Inca o data Ajla face pasul in fata si inchide raliul cu un voleu drive de forehand: egalitate. Serviciu-voleu facut de Halep: inca o minge de 5-2. As la exterior, este 5-2 pentru Simona.







4:2 Retur agresiv, iar apoi dreapta isi face treaba in lungul liniei (0-15). Cat de bine a gandit punctul Simona...Pe o minge inalta, Halep nu isi gaseste executia, iar reverul trimite mingea in aut. Intrata in teren, Ajla conduce punctele si se distanteaza la 40-15. A profitat foarte bine de avantajul serviciului. Rever castigator in lungul liniei: marca inregistrata Simona Halep. Un serviciu cu mult kick ii joaca feste Simonei, iar game-ul se duce in statistica australiencei (4-2)







4:1 Dupa un prim punct pierdut, Simona se deplaseaza foarte bine din spatele baselineului si castiga punctul cu ajutorul forehandului. Forehand in cross minunat: mult efect, mingea se duce intr-un unghi ascutit. Publicul o aplauda indelung pe Simona (30-15). Inca o dubla greseala: 30-30. Minge de 4-1 dupa un serviciu la teu. Minge lunga a australiencei, dar reluarea oficiala arata ca a fost de fapt buna: a ciupit tusa. S-a prelungit doar putin momentul, s-a facut totusi 4-1: a servit perfect Halep







3:1 Simona se deplaseaza bine, sta aproape de linia de fund si dicteaza ritmul raliului (0-15). Rever in cross care cade pe linie: 0-30. Presiune pusa de Simona la retur. Primele sanse de break din acest meci: 15-40. Pe o lovitura joasa, Simona trimite cu dreapta, dar mingea capata inaltime si nu prinde terenul. Deplasata dintr-o parte in alta, Simona se apara incredibil, iar apoi produce passing-ul castigator de pe culoarul de dublu: ce lovitura! Break al Simonei, ea conduce cu 3-1 dupa 15 minute de joc







2:1 Dupa o dreapta inversa, Simona vine la fileu, insa mingea nu mai vine inapoi din terenul advers (15-0). Din deplasare, Ajla nu are aceeasi precizie, ea gaseste fileul cu o dreapta (30-0). Tomljanovic urca la plasa, executa foarte bine un voleu si face eforturile Simonei zadarnice (30-15). Un raliu de pe mediana ii revine Simonei: nu a lasat-o pe adversara sa deschida terenul (40-15). Inca un game sigur pentru Halep de la lansare: este 2-1 pentru fostul lider mondial







1:1 Simona a incercat sa prinda linia cu un forehand de la retur: 15-0. As reusit de Tomljanovic (30-0). Combinatie serviciu-forehand, iar Ajla se duce rapid la 40-0. Eroare cu backhandul pentru Halep: game castigat la zero de adversara. Este 1-1







1:0 Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Un prim punct castigat de Halep de la fileu: voleu bun de forehand. Pe un serviciu doi moale, Ajla trimite un rever castigator (15-15). Primul as al confruntarii: 30-15. De pe mediana, australianca trimite in burta fileului: 40-15. Apara si prima dubla greseala (40-30). Desi a castigat game-ul la 30, a fost un joc lejer pentru jucatoarea noastra. A fost sigura, concentrata, intrata in meci de la primul game







Darren Cahill se afla in loja Simonei. Ca intotdeauna, pe fata australianului nu se poate citi absolut nimic...







Cele doua jucatoare si-au facut aparitia pe teren. Tomljanovic a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca.







Simona vs Ajla





Simona și Ajla s-au întâlnit de două ori: de fiecare dată a câștigat Halep, iar ambele meciuri au avut nevoie de set decisiv: 6-2, 3-6, 6-1 la Roland Garros în 2019 și 4-6, 6-3, 6-3 la Cincinnati în 2018.





Ce puncte se câștigă la Adelaide





Optimi: 55 de puncte

Sferturi: 100

Semifinale: 185

Finalistă: 305

Câștigătoare: 470 de puncte.



Banii primiți de sportive în funcție de rezultatele avute



Pentru prezența pe tabloul principal: $5,320

Optimi: $11,620

Sferturi: $21,660

Semifinale: $40,322

Finalistă: $75,570

Câștigătoare: $141,875.



Meciurile de la WTA Adelaide au loc în complexul "Memorial Drive Park" (inaugurat în 1914), care are o arenă centrală de 5000 de locuri. Suprafața de joc este Plexicushion (se joacă și la Australian Open pe acest gen de suprafață începând din 2007).



În România, turneul feminin poate fi urmărit în direct pe Digisport, iar întrecerea masculină pe Eurosport.