Simona Halep, debutul și obiectivul pentru 2020: "Câștigarea unui Grand Slam, a început să-mi placă"

Nu a mai rămas mult timp și Simona Halep va debuta și la simplu în sezonul 2020. Adversara la Adelaide îi va fi Ajla Tomljanovic. Înainte de a intra pe teren, fostul lider al ierarhiei WTA a vorbit despre obiectivele pentru anul în curs. Astfel, am aflat că își dorește să câștige un titlu de Grand Slam: "a început să-mi placă", a precizat Simona.







Ce spune Simona înainte de debutul la simplu din 2020







"Mă simt bine, sunt sănătoasă, nu am probleme. Am avut șansa să mă antrenez corespunzător înaintea începerii sezonului. Am muncit din greu și mă simt mult mai bine decât la începutul anului trecut. Acum, trebuie doar să joc și să vedem cum decurge. Sunt încântată să fiu aici și sunt pregătită pentru meciul de simplu de mâine (n.r. - marți).







Nu e niciodată ușor, dar sunt gata pentru bătălii dificile în acest an. Fiind primul turneu, sunt conștientă că va fi puțin mai greu, dar la fel este pentru toată lumea" - Simona Halep, citată de Mediafax.







Nu e foarte relaxată







"Nu sunt foarte relaxată, să fiu sinceră. Sunt puțin stresată pentru că am muncit foarte mult în cantonament. Am venit în Adelaide cu 10 zile înainte, iar acesta este un lucru benefic. Pot spune că am și eu așteptări mai mari de la mine acum, simt presiunea. Darren (n.r. - Cahill) mi-a spus că pregătirea făcută nu este doar pentru luna aceasta, ci pentru întregul an.







Trebuie să joc deoarece am nevoie de meciuri, iar apoi să mă detensionez, așa cum am făcut în ultimii doi ani. Trebuie să fiu relaxată și să mă bucur mai mult. Obiectivul pentru acest an este, desigur, câștigarea unui titlu de Grand Slam, a început să îmi placă.





Jocurile Olimpice rămân o prioritate, chiar îmi doresc o medalie. Nu contează care, sau dacă e la simplu, dublu sau dublu mixt, doar vreau una. Voi face tot ce îmi stă în putință să reușesc asta", a concluzionat Simona Halep.





Ce zice Tomljanovic despre duelul cu Halep







"Nu mă gândesc niciodată dinainte la meciul din turul al doilea. Am zis <Uau, în regulă, Halep!>, dar sunt pregătită pentru această provocare. Îmi doresc astfel de meciuri împotriva jucătoarelor de top. Ce mod mai bune de a face asta decât aici, în Adelaide? (n.r. Susținerea fanilor) poate fi o presiune pozitivă sau negativă. Eu aleg să văd acest lucru ca fiind cel mai bun posibil.







Nu contează cât de slab joci, ei te vor susține necondiționat. Tot ce trebuie să faci e să intri pe teren și să lupți. Suporterii iubesc acest spirit de luptă, vor să te vadă că dai tot, lucru care face parte din personalitatea mea", a declarat Ajla Tomljanovic.





Halep vs Tomljanovic va avea loc marți







Confruntarea dintre Halep (4 WTA) și Tomljanovic (55 WTA) va fi condiționată de celelalte meciuri care se vor disputa pe Central, însă se știe cu siguranță că nu va începe mai devreme de ora 10:00, ora României.



Înainte de acest duel, pe aceeași arenă vor avea loc meciurile: Arina Rodionova vs Sloane Stephens, Ashleigh Barty vs Anastasia Pavlyuchenkova și Albert Ramos Vinolas vs Jordan Thompson (ATP).

Simona vs Ajla



Simona și Ajla s-au întâlnit de două ori: de fiecare dată a câștigat Halep, iar ambele meciuri au avut nevoie de set decisiv: 6-2, 3-6, 6-1 la Roland Garros în 2019 și 4-6, 6-3, 6-3 la Cincinnati în 2018.

Halep vs Tomljanovic va fi LiveText pe HotNews.ro.