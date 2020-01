​WTA Adelaide: Organizatorii au anunțat când se va juca Simona Halep vs Ajla Tomljanovic

​Organizatorii turneului de la Adelaide (de categorie Premier) au anunțat programul zilei de marți, iar meciul dintre Simona Halep și Ajla Tomljanovic va fi penultimul de pe arena centrală. Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.







Confruntarea dintre Halep (4 WTA) și Tomljanovic (55 WTA) va fi condiționată de celelalte meciuri care se vor disputa pe Central, însă se știe cu siguranță că nu va începe mai devreme de ora 10:00, ora României.







Înainte de acest duel, pe aceeași arenă vor avea loc meciurile: Arina Rodionova vs Sloane Stephens, Ashleigh Barty vs Anastasia Pavlyuchenkova și Albert Ramos Vinolas vs Jordan Thompson (ATP).





Simona vs Ajla







Simona și Ajla s-au întâlnit de două ori: de fiecare dată a câștigat Halep, iar ambele meciuri au avut nevoie de set decisiv: 6-2, 3-6, 6-1 la Roland Garros în 2019 și 4-6, 6-3, 6-3 la Cincinnati în 2018.



Ce puncte se câștigă la Adelaide

Turul întâi al calificărilor: 1

Turul doi al calificărilor: 13

Turul trei al calificărilor: 25

Prezența în turul I: 1

Optimi: 55

Sferturi: 100

Semifinale: 185

Finalistă: 305

Câștigătoare: 470 de puncte.



Banii primiți de sportive în funcție de rezultatele avute

Pentru prezența pe tabloul principal: $5,320

Optimi: $11,620

Sferturi: $21,660

Semifinale: $40,322

Finalistă: $75,570

Câștigătoare: $141,875.



Meciurile de la WTA Adelaide au loc în complexul "Memorial Drive Park" (inaugurat în 1914), care are o arenă centrală de 5000 de locuri. Suprafața de joc este Plexicushion (se joacă și la Australian Open pe acest gen de suprafață începând din 2007).

În România, turneul feminin poate fi urmărit în direct pe Digisport, iar întrecerea masculină pe Eurosport.



Aici ai programul complet al zilei a 3-a de întreceri: