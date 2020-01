VIDEO Faza zilei: Ce se întâmplă atunci când îți uiti telefonul, iar Ashleigh Barty răspunde în locul tău

Ashleigh Barty a oferit momente comice în timpul unei conferințe de presă. Liderul ierarhiei WTA a jucat cu mult umor rolul de secretară pentru un jurnalist care și-a uitat telefonul în centrul destinat gazetarilor.



Văzând că respectivul jurnalist este apelat de un anume Kez, Barty a intrat rapid în rolul de secretară și a răspuns.

După ce i-a transmis un "Bună, Kez!", australianca a întrebat cu cine dorește să vorbească, iar apoi s-a prezentat: "Sunt Ash Barty, cu cine vorbesc? Și-a lăsat telefonul în sala de conferințe".



Crezând poate că este o glumă, persoana aflată la celălalt capăt al conversației nu a dorit să ducă discuția mai departe, iar apelul telefonic s-a încheiat brusc. "Mi-a închis!", a precizat zâmbind Barty.

Ashleigh Barty participă la turneul de la Adelaide în această săptămână, competiție de categorie Premier unde australianca este favorită numărul unu.



În optimi (a avut liber în runda inaugurală), Barty o va întâlni pe Anastasia Pavlyuchenkova din Rusia.



Întrecerea este una pregătitoare pentru Australian Open (20 ianuarie - 2 februarie), primul turneu de Grand Slam al anului.



Aici poți vedea dialogul savuros avut de Barty la conferința de presă:





Hello... it's me.@ashbarty has an unexpected phone call with Kez \uD83D\uDC75...#AdelaideTennis pic.twitter.com/zgZKanJ0WJ