Sorana Cîrstea s-a retras, luni, din turneul WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, din cauza unei accidentări la piciorul stâng, potrivit organizatorilor.

Sorana Cirstea has withdrawn from the tournament with a left leg injury, Nina Stojanovic takes her place in the draw as a lucky loser #HobartTennis