LiveScore Rafael Nadal vs Novak Djokovic 2-6, 2-2

ATP Cup - Spania vs Serbia 1-0

Novak Djokovic vs Rafael Nadal, in finala ATP Cup

The fans are on their feet!



Nadal survives two break points and Djokovic maintains his 3-2 lead.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/3sUWwnD3rV — ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020

Novak Djokovic conduce cu 28-26 în confruntările directe cu Rafael Nadal. Ibericul s-a impus în ultima partidă: 6-0, 4-6, 6-1, pe zgura de la Roma.

Djoker-ul servește perfect astăzi, încă un game în care Rafa nu are răspunsuri.Încă un challenge cerut perfect de Djokovic, sârbul este echivalentul VAR-ului din fotbal. Acesta a fost și singurul punct câștigat de Nole în game, Rafa reușind să servească bine.As după as, Novak Djokovic nu are niciun fel de probleme la lansare. Game alb.Rafa începe bine setul secund, a arătat mai multă siguranță la serviciu.Nole închide setul cu trei ași consecutivi.Djokovic cere challenge la un serviciu al spaniolului, are dreptate și se face 30-40. Sârbul câștigă și punctul următor și face încă un break.Nole este de neclintit la serviciu: încă un game alb.Seria de game-uri albe este oprită de două duble greșeli consecutive ale spaniolului. Rafa alternează serviciile excelente cu duble greșelile: îi oferă a doua minge de break din acest game lui Nole. Nadal rezistă și ține aproape de sârb.Răspuns la fel de bun din partea lui Djokovic.Game convingător pentru Nadal, fără punct pierdut.Nole are ceva probleme la serviciu, Rafa a avut câteva răspunsuri bune, însă sârbul își apără break-ul.A început partida, Nadal servește primul. Spaniolul debutează cu două puncte câștigate rapid, Nole revine și face break-ul la a treia ocazie (Rafa a ratat câteva slice-uri și a pierdut schimburile prelungite).Roberto Bautista-Agut vs Dusan Lajovic 7-5, 6-1Rafael Nadal vs Novak Djokovic