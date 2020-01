Greta Thunberg îl atacă pe Roger Federer: "Trezește-te!"

Greta Thunberg este un nume cunoscut în rândurile activiștilor, iar în vizorul tinerei de 17 ani a intrat de curând marele Roger Federer. Elvețianul este avertizat să se trezească și să renunțe la unii dintre sponsorii săi importanți.



Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr