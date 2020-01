​VIDEO ATP Cup: David Goffin, victorie mare cu Rafael Nadal - Meciul de dublu va stabili semifinalista

Mare favorit înainte de startul partidei, Rafael Nadal nu a avut un răspuns pe măsura evoluției adversarului, David Goffin fiind jucătorul mai agresiv și mai inspirat în meciul de vineri (6-4, 7-6(3)). Belgia a egalat situația la general (1-1) în fața Spaniei, iar meciul de dublu va stabili ultima semifinalistă de la ATP Cup.

Goffin a practica un tenis fantastic contra lui Nadal: a servit foarte bine, a lovit mingea din urcare (uneori timpul de reacție a fost minim pentru iberic), a găsit unghiuri minunate și s-a deplasat incredibil.



Belgianul a fost vioara întâi a partidei, Goffin construindu-și cu mare luciditate atacurile: a venit foarte bine la fileu, a executat unele scurte la care Nadal nici măcar nu a mai plecat, a simțit teribil contre-pied-urile.



Cu fiecare lovitură câștigătoare, Goffin i-a sădit lui Nadal neîncrederea în propriile arme, liderul mondial comițând multe erori (chiar și cu forehandul, arma sa de căpătâi).



Rafa a dat unele semne de revenire pe finalul setului al doilea, iar la prima ocazie mai importantă (în stilu-i cunoscut) a făcut break-ul (4-4). Meciul a curs spre tiebreak, acolo unde David a fost din nou jucătorul mai constant (7-3).



Rezultatele de la simplu:

Roberto Bautista Agut - Kimmer Coppejans 6-1, 6-4

David Goffin - Rafael Nadal 6-2, 7-6(3)

Cum arată semifinalele:



Rusia - Serbia

Australia - Spania/Belgia.



