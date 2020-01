VIDEO ​ATP Cup: Serbia s-a calificat în semifinale - Dusan Lajovic și Novak Djokovic, prea puternici pentru canadieni

Serbia s-a calificat în semifinala ATP Cup fără să mai aștepte rezultatul meciului de dublu, Dusan Lajovic și Novak Djokovic aducând punctele necesare pentru a trece de Canada.

Primul set al partidei dintre Djokovic și Shapovalov a fost unul echilibrat, canadianul reușind să facă diferența în game-ul al nouălea: la 4-4, Denis a bifat break-ul, iar apoi a închis manșa de la lansare (6-4).



Al doilea set a curs într-o singură direcție, Djokovic impunându-se cu un categoric 6-1.



Decisivul a fost unul cu multă tensiune: Novak a rupt echilibrul la 4-4, a servit pentru meci, dar Denis a reușit cumva să se agațe și să rămână în meci: 5-5. S-a ajuns în tiebreak, acolo unde Djokovic a fost mai inspirat și mai puternic: 7-4 (sârbul a condus la un moment dat cu 5-0).



Rezultatele zilei:

Dusan Lajovic - Felix Auger-Aliassime 6-4, 6-4

Novak Djokovic - Denis Shapovalov 4-6, 6-1, 7-6(4)

Nikola Cacic/ Viktor Troicki - Petre Polansky/ Adil Shamasdin 6-3, 6-2

Ultimul punct al partidei dintre Djokovic și Shapovalov:



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF8 #TeamSerbia wins a three-set thriller, claiming the tie break and the tie. Serbia win 4-6 6-1 7-6(4)#ATPCup | #Final8 | #SRBCAN pic.twitter.com/klg0Uv2cfF