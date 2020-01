VIDEO ATP Cup: Australia, în semifinale după o victorie dramatică cu Marea Britanie (18-16 în decisivul de la dublu)

Australia este prima semifinalistă de la ATP Cup, calificarea obținută în fața Marii Britanii fiind una dramatică. În decisivul meciului de dublu, Nick Kyrgios și Alex De Minaur s-au impus cu 18-16 în fața perechii Jamie Murray/ Joe Salisbury.







La Sydney, drama a fost la ea acasă. Australia și Marea Britanie au oferit un meci regizat parca în studiourile de producție de la Hollywood.







Înainte de meciul decisiv de la dublu, scorul era 1-1. Nick Kyrgios a adus punctul gazdelor (6-2, 6-2 cu Cameron Noorie), iar Daniel Evans a egalat după ce a trecut de Alex De Minaur (7-6(4), 4-6, 7-6(2)).







Partida de dublu a fost una spectaculoasă, cu ritm, cu multe lovituri minunate și cu o desfășurare care a ținut publicul cu sufletul la gură.







După ce a salvat patru mingi de meci, Australia a obținut calificarea, scor 3-6, 6-3, 18-16, obținând astfel biletul pentru semifinale. Partida a durat o oră și 35 de minute.







În semifinale, Australia se va duela cu învingătoarea partidei dintre Belgia și Spania.







Mai au loc în sferturi:





Argentina vs Rusia (joi)

Serbia vs Canada (vineri)

Belgia vs Spania (vineri).





Ultimul punct al partidei: