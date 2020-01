​ATP Doha: Jo-Wilfried Tsonga și Milos Raonic, eliminați în optimi (Rezultatele zilei)

Impressive form from @moutet99 \uD83D\uDC4F



The Frenchman knocks out Raonic in straight sets to move into the @QatarTennis quarters!pic.twitter.com/nlxcWAKgLG — ATP Tour (@atptour) January 8, 2020

Andrey Rublev (Rusia, favorit 3) vs Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-4, 6-2Marton Fucsovics (Ungaria) vs Cem Ilkel (Turcia) 6-1, 6-4Fernando Verdasco (Spania) vs Filip Krajinovic (Serbia, 6) 7-5, 4-6, 6-0Pierre-Hugues Herbert (Franța) vs Laslo Djere (Serbia, 5)Miomir Kecmanovic (Serbia) vs Jo-Wilfried Tsonga (Franța, 3) 7-6(9), 6-1Corentin Moutet (Franța) vs Milos Raonic (Canada, 4) 7-6(4), 7-6(4)Stan Wawrinka (1) vs Aljaz BedeneCorentin Moutet vs Fernando VerdascoMarton Fucsovics vs Miomir KecmanovicPierre-Hugues Herbert vs Andrey Rublev (2)Turneul de la Doha are loc în perioada 6-11 ianuarie 2020, este dotat cu premii în valoare totală de 1.465.260 de dolari și face parte din categoria "ATP World Tour 250".