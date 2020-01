VIDEO Pablo Cuevas, lipsa efortului, avertismentul supărător și reacția la adresa arbitrului: "Ești nebun? Ce ai?"

"Cheamă supervizorul, cheamă poliția, cheamă Baywatch-ul din Australia! Ești nebun? Ce ai?", au fost cuvintele sportivului din America de Sud, potrivit Mediafax.

Cuevas era decis să renunțe la meci, să se retragă, dar a fost convins în cele din urmă să revină pe teren și să termine partida. Cel care l-a convins a fost chiar Nikoloz Basilashvili, după ce inițial supervizorul partidei avusese un dialog cu el, dar nu reușise să îl înduplece. Partida s-a terminat rău pentru Cuevas, a pierdut. Sportivul din Georgia s-a impus în 3 seturi, 6-4, 1-6, 6-4.

Cuevas hitting two huge outs and having fun showing it was "few cms out"... then gets "best effort warning for Team Uruguay". pic.twitter.com/U4prfvX0ct