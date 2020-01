WTA Shenzhen: Monica Niculescu și Misaki Doi le-au eliminat pe Elise Mertens și Aryna Sabalenka, principalele favorite

Perechea Monica Niculescu / Misaki Doi (România / Japonia) a obținut o victorie uriașă în sferturile probei de dublu de la Shenzhen. Cele două le-au eliminat din competiție pe principalele favorite și ultimele campioane de la US Open, Elise Mertens și Aryna Sabalenka (Belgia / Belarus).





Niculescu și Doi au câștigat cu 7-5, 6-4, după o oră și 31 de minute de joc, urmând să întâlnească în semifinale echipa chineză Ying-Ying Duan / Saisai Zheng, cap de serie numărul 3, care le-a eliminat pe Dalila Jakupovic (Slovenia) și Raluca Olaru (România), scor 6-2, 7-6(5).





Niculescu şi Doi şi-au asigurat un premiu total de 7.400 de dolari şi câte 110 de puncte WTA.





"Ele sunt jucătoare foarte bune, dar noi am evoluat bine și ne-am simțit bine pe teren" - Misaki Doi.







"Sunt foarte fericită că am jucat pe terenul central, pentru că am atâtea amintiri. Aici am câștigat la dublu cu Vania King, atâtea momente bune aici și la simplu. Sunt fericită că am făcut o treaba bună cu Misaki, a trebuit să avem un nivel foarte bun și am făcut asta azi. Ai uitat să spui că aceste fete au câștigat Indian Wells și Miami, deci a trebuit să avem un nivel foarte bun, altfel nu am fi avut nicio șansă. Sunt fericită că am menținut acest nivel și că în final nu am greșit" - Monica Niculescu.







În cealaltă semifinală se vor întâlni perechile Sharon Fichman (Canada) / Miyu Kato (Japonia) și Barbora Krejcikova (Cehia) / Katerina Siniakova (Cehia), cap de serie numărul 2.







Aryna Sabalenka (11 WTA la simplu) părăsește astfel competiția de la Shenzhen, după ce marți a pierdut și la simplu, în optimi. Jucătoarea din Belarus a fost învinsă în două seturi de Kristyna Pliskova (Cehia), scor 6-4, 6-4. Sabalenka câștigase proba de simplu de la Shenzhen în 2019.





Elise Mertens ( 17 WTA) este calificată în sferturi la simplu, acolo unde se va duela cu Elena Rybakina (Kazakhstan). De partea cealaltă, Misaki Doi (80 WTA) a fost învinsă de Katerina Bondarenko în runda inaugurală la simplu, scor 6-4, 6-1, în timp ce Monica Niculescu (127 WTA) a pierdut în primul tur al calificărilor, scor 3-6, 3-6, cu Nicole Gibbs.





Aryna Sabalenka și Elise Mertens au câștigat împreună la dublu trei trofee, toate în 2019: Indian Wells (Premier Mandatory), Miami (Premier Mandatory) și US Open (Grand Slam).







Monica Niculescu a câştigat de două ori proba de dublu de la Shenzhen: în 2014, în echipă cu Klara Koukalova din Cehia, şi în 2016, cu americanca Vania King.