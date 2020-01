Tsitsipas, după ce și-a lovit involuntar tatăl cu racheta: "Lucrurile au scăpat de sub control"

Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas a explicat că nu a vrut să-l rănească pe tatăl şi antrenorul său Apostolos Tsitsipas, pe care l-a lovit involuntar cu racheta, într-un acces de furie, la jumătatea meciului pierdut în faţa australianului Nick Kyrgios, marţi în cadrul competiţiei ATP Cup din Australia, informează Agerpres.





"S-a întâmplat în mod accidental. Nu asta am intenţionat. Am uitat imediat totul şi am trecut peste asta. Sunt lucruri care se pot întâmpla. Nu am vrut să fac asta. Lucrurile au scăpat de sub control, din păcate", a declarat grecul.



"Poate va trebui să rămân în camera mea pentru trei zile, pedepsit de tatăl meu", a adăugat el în glumă.



În cursul partidei de marţi, după ce a pierdut primul set la tiebreak, Tsitsipas a izbit de două ori cu racheta în banca pe care stătea tatăl său, rănindu-l la un braţ pe acesta, care a fost complet luat prin surprindere de gestul fiului său. Apostolos s-a ridicat imediat de pe bancă şi a plecat în tribune, unde a luat loc alături de ceilalţi membri ai echipei sale, în timp ce fiul său a fost penalizat cu un punct de arbitrul de scaun, fiind apostrofat totodată de către mama sa, Julia Apostoli.



Adversarul său, Nick Kyrgios, a declarat că nu a văzut ceea ce s-a petrecut, dar i-a luat apărarea grecului, afirmând că nu ar trebui să i se dea prea mare importantă incidentului.



"Nu am văzut ce s-a întâmplat, dar nu cred că a vrut să-şi lovească tatăl. Nu ar trebui să daţi o prea mare importanţă acestui incident. Şi eu am făcut multe gesturi necugetate în momente de mare intensitate din timpul meciului. Este clar că a fost un accident", a spus jucătorul de la antipozi.