Incendiile din Australia: Calitatea aerului s-a degradat la Sydney, orașul unde au loc meciuri din ATP Cup

Calitatea aerului s-a degradat, miercuri, la Sydney, din cauza incendiilor de vegetaţie care au cuprins regiuni mari din sudul şi estul Australiei, informează lequipe.fr. Oraşul australian găzduieşte, alături de Brisbane şi Perth, meciuri din ATP Cup. De joi, de la întâlnirile din sferturi, partidele ar trebui să aibă loc numai la Sydney, transmite News.ro.

Jurnalistul britanic al publicaţiei Times, Stuart Fraser, a simţit fum în camera lui de hotel. "Calitatea aerului la Sydney este îngrozitoare în această dimineaţă. M-am trezit din cauza fumului din hotel. Un index <periculos> al calităţii aerului arată 454 în acest moment", a scris el pe Twitter.



Fumul a ajuns la Sydney purtat de vânt, iar autorităţile au evaluat ca "periculoasă" calitatea aerului, cel mai mic nivel posibil. Piscinele în aer liber şi... terenurile de tenis au fost închise, iar cetăţenii au fost sfătuiţi să rămână acasă.



Însă meciurile din ATP Cup continuă la ora transmiterii acestei ştiri, când are loc întâlnirea Austria - Polonia. După aceasta este programată partida Croaţia - Argentina.



The air quality in Sydney is dreadful this morning. Woke up to the smell of smoke in the hotel. A "hazardous" air quality index reading of 454 at the moment. Can't see the SCG today... pic.twitter.com/kxH64PekkG