VIDEO Nervii, bată-i vina: Cum a reușit Stefanos Tsitsipas să-și accidenteze tatăl în timp ce-și rupea racheta

Stefanos Tsitsipas a oferit un moment mai puțin văzut pe terenul de tenis: supărat că jocul nu îi mergea, grecul a dat cu racheta și l-a lovit fără să vrea pe tatăl său. A fost nevoie și de intervenția mamei pentru ca ultimul campion de la Turneul Campionilor să se calmeze.



Imediat după ce a fost lovit în zona antebrațului, Apostolos i-a reproșat incidentul fiului său, după care a părăsit zona bancii de rezerve.



După ce și-a rupt racheta și l-a accidentat și pe tatăl său, Stefanos a primit un avertisment din partea arbitrului de scaun. Nu a fost însă singurul, Tsitsipas mai primind unul și în setul al doilea, după ce a trimis o minge în zona în care se afla echipa sa.



Incidentul este cu atât mai ciudat cu cât adversarul grecului, Nick Kyrgios, era recunoscut în circuit pentru derapajele pe care le arată pe terenul de tenis.



Tsitsipas (liderul echipei Greciei) a pierdut meciul cu Nick Kyrgios de la ATP Cup, scor 6-7(7), 7-6(3), 6-7(5), după un meci de mare luptă care s-a întins pe durata a două ore și 38 de minute.



Succesul lui Kyrgios le-a asigurat victoria australienilor în fața grecilor (2-0, meciul de dublu va fi doar unul de palmares).



Mai jos puteți vedea momentul în care Stefanos îl lovește pe tatăl său, Apostolos:



Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



