Stefano Tsitsipas a oferit un moment mai puțin văzut pe terenul de tenis: supărat că jocul nu îi mergea, grecul a dat cu racheta și l-a lovit fără să vrea pe tatăl său. A fost nevoie și de intervenția mamei pentru ca ultimul campion de la Turneul Campionilor să se calmeze.



Tsitsipas (liderul echipei Greciei) a pierdut meciul cu Nick Kyrgios de la ATP Cup, scor 6-7(7), 7-6(3), 6-7(5), după un meci de mare luptă care s-a întins pe durata a două ore și 38 de minute.



Succesul lui Kyrgios le-a asigurat victoria australienilor în fața grecilor (2-0, meciul de dublu va fi doar unul de palmares).



Mai jos puteți vedea momentul în care Stefanos îl lovește pe tatăl său, Apostolos:



Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



