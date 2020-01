​VIDEO WTA Auckland: Serena Williams, în optimi - Victorie fără emoții cu Camila Giorgi

​Serena Williams (10 WTA) s-a calificat în optimile turneului de la Auckland după o victorie lejeră: 6-3, 6-2 cu Camila Giorgi (99 WTA). Disputa a durat o oră și 10 minute.







Pentru un loc în sferturi, Serena se va duela cu compatrioata Christina McHale (7-5, 6-2 cu Ann Li).





ASB Classic de la Auckland se dispută în perioada 6-12 ianuarie, pe hard, are premii în valoare totală de $251.750, face parte din categoria International, iar la start pe tabloul principal s-au aflat 32 de jucătoare. Campioana ultimelor două ediții este Julia Goerges.







S-au disputat marți la Auckland:







P. Martic - U. Arconada 5-7, 6-4, 6-4

A. Cornet - Y. Bonaventure 4-6, 7-5, 6-3

A. Anisimova - Kat. Kozlova 6-3, 6-4

S. Williams - C. Giorgi 6-3, 6-2

L. Siegemund - C. McNally 6-2, 6-2

C. Wozniacki - P. Hourigan 6-1, 6-0

C. McHale - A. Li 7-5, 6-2

L. Davis - V. Lepchenko 7-6(7), 6-2





Aici poți urmări un rezumat al partidei Serena vs Giorgi: