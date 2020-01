Naomi Osaka, paddleboardingul și de ce a fost la un pas de moarte

Osaka (22 ani), care va începe noul sezon săptămâna aceasta, cu ocazia turneului de la Brisbane (Australia), a declarat că incidentul a avut loc în timpul vacanţei pe care a petrecut-o în insulele Turks şi Caicos.



"Sora mea m-a convins să urc pe placă şi să vâslesc, dar apoi am fost luate de curent şi am fost la un pas de moarte", a precizat Osaka într-un interviu acordat site-ului WTA.



Campioana niponă a explicat că s-a panicat în momentul în care a căzut în apă: "Acum mă gândesc la toţi rechinii din Caraibe şi am început să ţip la sora mea: dacă o să mor, tu eşti de vină! Va trebui să-i explici mamei cum am murit în Turks şi Caicos. După ce am revenit pe placă, ea s-a decis să-mi spună că a văzut un rechin, aşa că am început să ţip şi să plâng. Acum sunt bine, pentru că mă aflu aici. Însă în acel moment chiar m-am gândit că nu vreau să mor aşa".



"Nu am mai făcut niciodată paddleboarding şi nu îmi place oceanul în acest fel. Aşa că data viitoare vom face paddleboarding în apropierea casei"



Naomi Osaka este favorita numărul 3 a turneului de la Brisbane, la care mai participă şi australianca Ashleigh Barty, liderul clasamentului WTA.